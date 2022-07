Die Bahnstrecke zwischen Radeberg und Dresden-Neustadt ist am Dienstagabend stundenlang wegen mehrerer Böschungsbrände gesperrt worden. Es seien in beide Richtungen keine Fahrten möglich gewesen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstagabend. Es habe mehrere Brandstellen entlang der Bahnlinie gegeben, etwa 120 Kräfte seien bis etwa 22 Uhr im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.