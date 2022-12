Im Tunnel Königshainer Berge zwischen Görlitz und Bautzen auf der Autobahn 4 brennt ein Wagen. Der Tunnel sei deshalb voll gesperrt, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Das Auto stehe auf der Fahrbahn in Richtung Dresden. Polizei und Feuerwehr seien vor Ort. Nachdem der Brand gelöscht sei, müsse geprüft werden, ob Schäden am Tunnel entstanden sind. "Die Sperrung kann sich also durchaus noch ziehen", so der Sprecher. Weitere Angaben machte die Polizei vorerst nicht.