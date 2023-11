Mehrere Menschen sind bei dem Zusammenstoß zweier Autos in Dresden zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, stieß am frühen Montagmorgen das Auto eines 35-Jährigen mit dem Auto eines 58-Jährigen auf der Waltherstraße zusammen. Der 35-jährige Fahrer sowie die 28-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt und von einem Notarzt erstversorgt. Rettungskräfte brachten sie dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der 58-jährige Fahrer erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Wie schwer er verletzt wurde, ist nicht bekannt.