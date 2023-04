Nach bestandener TÜV-Prüfung fährt die historische Standseilbahn in Dresden seit Samstag wieder. Weil am Sonnabend gleichzeitig der Sommerfahrplan in Kraft tritt, können Passagiere die Verbindung zwischen Körnerplatz und dem Stadtteil Weißer Hirsch täglich bis 21.30 Uhr und damit eine Stunde länger als im Winter benutzen, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe mitteilten. Werktags starte die Bahn ihren Betrieb immer um 6.30 Uhr, am Wochenende um 9.00 Uhr, hieß es.