Ein 54-Jähriger ist bei einem Auffahrunfall auf der A9 in seinem Transporter eingeklemmt worden und an der Unfallstelle gestorben. Der Mann habe nach Angaben der Polizei ein Stauende auf der Autobahn 9 am Montag übersehen und fuhr kurz vor Schkeuditz in einen Sattelzug. Seine Beifahrerin wurde laut Polizei leicht verletzt.