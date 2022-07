Sachsen ist in die Sommerferien gestartet - an den Flughäfen und auf den Straßen wird daher reger Betrieb erwartet. Von Leipzig/Halle und Dresden aus starten insgesamt 54 Flieger in Urlaubsregionen. "Trotz hohem Passagieraufkommen läuft bislang alles reibungslos mit teils leichten Verspätungen", sagte der Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG, Uwe Schuhart, am Samstag auf Anfrage.