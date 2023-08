Der Zwickauer Ortsteil Bockwa ist zukünftig besser gegen Hochwasser geschützt. In dieser Woche sei die neue Hochwasserschutzwand am rechten Ufer der Zwickauer Mulde nach rund einem Jahr Bauzeit fertiggestellt worden, teilte die Landestalsperrenverwaltung am Freitag in Pirna mit. Der Bau der 280 Meter langen Winkelstützwand, die im Notfall erhöht werden kann, habe rund zwei Millionen Euro gekostet, hieß es. Im Zuge der Bauarbeiten sei auch die Bundesstraße 93 halbseitig saniert worden.