Der Verkehrsverbund Vogtland (VVV) kann am kommenden Wochenende mehrere StadtBus-Linien im Göltzschtal nicht bedienen. Grund seien "außergewöhnlich hohe Krankenstände", wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Daher erfolgten am 22. und 23. Juli ganztags keine Verkehrsleistungen auf den Linien 11, 12, 13, 14 und 15, die StadtBusse in Auerbach, Ellefeld, Falkenstein und Rodewisch entfielen. An beiden Tagen bedienten Regionalbusse weitere Haltestellen.