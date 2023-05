Die Länderbahn will nach der Absage des 50-Stunden-Warnstreiks bei der Bahn zum Regelbetrieb zurückkehren. Am Montag und Dienstag könne es jedoch noch zu einzelnen Einschränkungen im Fahrplanangebot kommen, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Einsatzpläne für Personal und Fahrzeuge wieder umzustellen. Die Länderbahn betreibt in Sachsen die Netze von Trilex und Vogtlandbahn.

Der geplante Warnstreik bei der Bahn war am Samstag überraschend abgesagt worden. Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatten vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt am Main einem Vergleich zugestimmt. Der Warnstreik hätte zu einem zwei Tage langen Stillstand des Fernverkehrs am Montag und Dienstag geführt, auch im Regional- und Güterverkehr hätte wohl kaum ein Zug fahren können.