Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 4 bei Zwickau die Leitplanke durchbrochen und damit für eine mehr als vierstündige Sperrung gesorgt. Der Sattelzug war am Samstagabend in Richtung Erfurt unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 28-jährige Fahrer verlor auf der glatten Fahrbahn zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau die Kontrolle, der Laster krachte durch die rechte Leitplanke. Niemand wurde verletzt.