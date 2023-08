Der Brand eines Lasters mit Altreifen sorgt auf der Autobahn 4 bei Görlitz seit Freitagabend für einen langen Stau. Verletzt wurde dabei nach Angaben der Polizei niemand. In Richtung Görlitz sei der Verkehr auf rund zehn Kilometern Länge komplett zum Erliegen gekommen, weil die Fahrbahn für die Löscharbeiten voll gesperrt sei, sagte eine Mitarbeiterin der Polizeidirektion Görlitz am Abend. In Richtung Dresden laufe der Verkehr stockend über die Standspur.