Der City-Tunnel in Leipzig ist seit Freitagabend bis voraussichtlich Samstagmorgen gesperrt - aus technischen Gründen. Am Bahnhof im Leipziger Stadtteil Wiederitzsch müsse die Software gewechselt werden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn der Deutschen Presse-Agentur. Demnach war die Vollsperrung am Freitag gegen 17 Uhr eingerichtet worden und soll bis Samstagmorgen um 6 Uhr andauern. Durch den City-Tunnel fahren mehrere S-Bahnen.