Ein 35-Jähriger hat unter dem Einfluss von Drogen auf der Autobahn 72 bei Zwickau die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen die Mittelschutzplanke gekracht. Er und seine beiden Mitfahrer blieben bei dem Unfall am Sonntag unverletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach fuhr der Mann auf der A72 in Richtung Hof, als er zwischen den Anschlussstellen Zwickau-Ost und Zwickau-West nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke fuhr.