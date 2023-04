Auf der A14 bei Calbe zwischen Magdeburg und Leipzig hat sich am Dienstag ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Lastwagen standen in Flammen, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. Die Autobahn wurde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, der Verkehr abgeleitet, es sei mit längerfristigen Behinderungen zu rechnen, hieß es. Details waren zunächst nicht bekannt.