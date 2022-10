Wegen Bauarbeiten am letzten Abschnitt der Autobahn 72 zwischen Chemnitz und Leipzig muss die Bundesstraße 95 bei Zwenkau (Landkreis Leipzig) ab Freitag für vier Tage gesperrt werden. Zwischen 28. Oktober ab 9 Uhr und 31. Oktober bis 5 Uhr soll an der zukünftigen Anschlussstelle Zwenkau eine 79 Meter lange Brücke über der neuen Autobahn eingedreht werden, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH in Halle erklärte. Mithilfe eines Schwerlastkranes soll das etwa 1650 Tonnen schwere Bauwerk schließlich in seiner endgültigen Lage auf sogenannten Widerlagern abgelegt werden - auf der Höhe von Böhlen.