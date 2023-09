Ein Stromausfall in den Autobahntunneln Coschütz und Dölzschen hat am Dienstagmorgen für lange Staus auf der A17 gesorgt. Infolge des Ausfalls schlossen sich Zufahrtsschranken automatisch, wie die Polizei mitteilte. Autofahrer, die sich in der Tunnelkette befanden, konnten gefahrlos aus den Tunneln fahren.