Bei einem Auffahrunfall auf der A4 bei Wilsdruff (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ist am Freitag ein Mensch gestorben. Die Person habe in einem der an dem Unfall beteiligten Laster gesessen, sagte ein Polizeisprecher. Nach dem Unfall war die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Autobahndreieck Nossen in beide Richtungen voll gesperrt.