Ein umgekippter Lastwagen hat auf der Autobahn 72 lange Staus und Sperrungen verursacht. Der mit Möbeln beladene LKW kam am Dienstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Anschlüssen Stollberg-Nord und Stollberg-West nach rechts auf den Standstreifen ab, wie die Polizei in Chemnitz am Mittwoch mitteilte. Als der 41 Jahre alte Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen deshalb gegenlenkte, stellte sich sein Fahrzeug quer und kippte um. Die Zugmaschine durchbrach demnach die Mittelleitplanke und geriet auf die Gegenfahrbahn. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Bis Mittwochmorgen blieb die Fahrbahn in Richtung Hof voll gesperrt. Autos stauten sich auf einer Länge von etwa zehn Kilometern fast bis zur Anschlussstelle Chemnitz-Süd.