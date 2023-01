Die Absage des Bundes an einen sechsspurigen Ausbau der Autobahn 4 zwischen Dresden und Görlitz hat in Ostsachsen Unmut ausgelöst. Der Bautzener CDU-Politiker Marko Schiemann, der sich seit Jahren für das Projekt einsetzt, forderte am Mittwoch eine Kurskorrektur. Der Ausbau in Richtung polnische Grenze müsse kommen, sagte er am Mittwoch. "Wer sich selbst für den schnellen Ausbau der LNG-Infrastruktur in Wilhelmshaven in zehn Monaten lobt, von dem verlange ich mindestens dasselbe Engagement und dieselbe Schnelligkeit für die längst überfälligen Infrastrukturmaßnahmen in der Lausitz."