Bei einem Auffahrunfall in Pöhl im Vogtlandkreis sind vier Menschen verletzt worden. Eine 42 Jahre alte Fahrerin sei mit ihrem Auto auf das Auto eines 23-Jährigen aufgefahren, welcher auf einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer gewartet habe, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Beide Menschen am Steuer sowie ein siebenjähriger Junge im Auto der 42-Jährigen und die Beifahrerin im anderen Fahrzeug wurden dabei am Montagnachmittag leicht verletzt. Das Auto der Unfallverursacherin war laut Polizei nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.