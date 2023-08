Vier Menschen sind in Werdau (Kreis Zwickau) bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos verletzt worden. Es entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro, wie die Polizei in Zwickau am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 50-Jähriger am Dienstag links in eine Einfahrt einbiegen und musste wegen entgegenkommender Fahrzeuge stoppen.