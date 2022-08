Ein 84-jähriger Autofahrer ist in Reichenbach im Vogtland frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen und wurde dabei leicht verletzt. Auch der 64 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen, wie die Polizei in Zwickau am Dienstag mitteilte. Der 84-Jährige sei mit dem Auto am Montag beim Rechtsabbiegen aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links geraten und dabei in das andere Auto geprallt.