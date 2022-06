Ein rund 30 Kilometer langer Stau hat Autofahrer auf der Autobahn 4 bei Bautzen am Dienstagmorgen viel Zeit und Geduld gekostet. Ursache waren nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz eine Baustelle und dichter Verkehr nach dem Pfingstwochenende. Eine Entspannung der Lage war vorerst nicht in Sicht: Die Länge des Staus nahm laut Verkehrswarndienst am Vormittag in Fahrtrichtung Dresden weiter zu. Wegen des Staus wurde auch der Tunnel Königshainer Berge immer wieder gesperrt. Die Polizei sprach von Blockabfertigung, damit sich in dem Tunnel selbst keine Autoschlangen bilden.