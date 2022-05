Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) hat sich in Brüssel mit Vertretern der Europäischen Union über den Neubau der Bahnstrecke Dresden-Prag ausgetauscht. Ein solch großes Projekt werde man nicht alleine in Deutschland und Tschechien stemmen können, sondern es sei ein europäisches Projekt, sagte Dulig der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Er hatte sich zuvor mit dem EU-Koordinator beim Generaldirektorat Mobilität und Verkehr, Mathieu Grosch, getroffen.