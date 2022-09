Bei einer Verkehrskontrolle hat ein 46-Jähriger in Leipzig einen Polizisten mit seinem Pedelec angefahren und schwer verletzt. Der Polizist habe ihm am Samstag mehrfach signalisiert anzuhalten - und sei dann auf den Radweg getreten, informierte die Polizeidirektion am Sonntag. Daraufhin habe der 46-Jährige Gas gegeben und mit seinem Gefährt den Polizisten erfasst. Dessen Verletzungen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer stand den Angaben nach unter Einfluss von Rauschmitteln. Gegen ihn wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und unerlaubten Drogenbesitzes ermittelt.