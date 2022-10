Für die Autobahnmeistereien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beginnt der Winterdienst traditionell am 1. November. Insgesamt stünden in den 18 Autobahnmeistereien über 180 Fahrzeuge und rund 600 Mitarbeiter für den Winterdienst bereit, teilte ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes mit. Mit 15.700 Tonnen Salz und 850.000 Liter Sole sollen die mehr als 3000 Betriebskilometer in einem befahrbaren Zustand gehalten werden.