Ein 43-Jähriger ist mit seinem Auto in Crimmitschau im Landkreis Zwickau gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Mittwochnachmittag in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Durch den Aufprall wurde der 43-Jährige in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzug geborgen werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.