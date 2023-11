Ein Lkw-Fahrer ist auf der A72 in Richtung Hof im Vogtlandkreis einem Auto ausgewichen und in eine Baustelle gefahren. Der unbekannte Unfallverursacher sei am Mittwochnachmittag von der Unfallstelle auf Höhe der Ortslage Neuensalz geflohen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.