In Pflegeheimen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind immer mehr Bewohner auf Sozialhilfe angewiesen. Während im Jahr 2020 in Sachsen noch 13 830 Bewohner Hilfen zur Pflege bekamen, waren es 2021 bereits 14 990 – das ist ein Plus von 1060. Auch in Thüringen (um 230 auf 8315) und Sachsen-Anhalt (um 380 auf 8910) ist die Zahl der Sozialhilfeempfänger in Pflegeheimen gestiegen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor.