Die Kritik an zu viel Bürokratie in Sachsen hält an. Der allgemeine Tenor, wonach Bürokratie als Belastung empfunden wird, sei bei allen Verbänden und Vereinigungen anzutreffen, sagte die frühere Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig in ihrer Funktion als Mitglied des Sächsischen Normenkontrollrates am Montag in Dresden.