Sachsens Vize-Ministerpräsident Wolfram Günther (Grüne) hat dafür plädiert, den reduzierten Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie beizubehalten. "Ich bin klar dafür, dass wir auch über das Jahresende hinaus nachhaltig dauerhaft bei sieben Prozent Mehrwertsteuer in der Gastronomie bleiben", erklärte der Landwirtschaftsminister am Dienstag. Gasthäuser brauchten eine Perspektive. "Gasthäuser im ländlichen Raum sind Orte, an denen gesellschaftliches Leben stattfindet."

Sachsens Vize-Ministerpräsident Wolfram Günther (Grüne) hat dafür plädiert, den reduzierten Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie beizubehalten. "Ich bin klar dafür, dass wir auch über das Jahresende hinaus nachhaltig dauerhaft bei sieben Prozent Mehrwertsteuer in der Gastronomie bleiben", erklärte der Landwirtschaftsminister am Dienstag. Gasthäuser brauchten eine Perspektive. "Gasthäuser im ländlichen Raum sind Orte, an denen gesellschaftliches Leben stattfindet."

Gastronomiebetriebe seien auch ein wichtiger Teil der lokalen Wirtschaft. "Die Frage, ob die Mehrwertsteuer zum Jahresende wieder auf 19 Prozent steigt, ist ausschlaggebend für das Überleben zahlreicher Gastrobetriebe", so Günther weiter. Seiner Meinung nach müsste der Mehrwertsteuersatz auch in der Gemeinschaftsverpflegung abgesenkt werden - etwa in der Schulverpflegung und in Kantinen.