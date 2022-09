In Plauen ist ein 62-Jähriger von einer Straßenbahn erfasst worden. Der Mann habe am Montag beim Überqueren der Straße die herannahende Tram nicht bemerkt, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Obwohl der 34-jährige Straßenbahnfahrer eine Notbremsung einleitete, konnte er den Zusammenstoß am Montagvormittag nicht mehr verhindern. Der 62-Jährige musste daraufhin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Straßenbahnfahrer war aufgrund eines Schocks in medizinischer Behandlung.