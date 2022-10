Ein angetrunkener Autofahrer hat auf der Bundesstraße 94 in Richtung Reichenbach (Vogtlandkreis) einen Unfall verursacht und ist dabei schwer verletzt worden. Der 49-Jährige habe am Dienstagnachmittag in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto verloren, teilte die Polizei am frühen Mittwochmorgen mit. Er schleuderte auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit zwei weiteren Autos zusammen. Ein 51-Jähriger wurde dabei leicht verletzt, ein 56-Jähriger kam ohne Verletzungen davon. Ein Atem-Alkoholtest habe bei dem 49-Jährigen 0,66 Promille ergeben.