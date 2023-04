Ein Autofahrer ist in Rosenbach (Vogtlandkreis) mit seinem Wagen unter einen Lkw-Sattelauflieger geraten und wie seine Beifahrerin tödlich verletzt worden. Der 76-Jährige war laut Polizeiangaben am Donnerstag mit seinem Auto nach links von der Spur abgekommen. Es geriet unter die Zugmaschine und wurde in einen Seitengraben geschleudert.