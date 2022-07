Beim Ausparken hat eine 81-jährige Autofahrerin in dem zu Pöhl gehörenden Helmsgrün im Vogtland sieben Autos beschädigt und dabei einen Schaden von rund 21.000 Euro verursacht. Wie die Polizei in Zwickau am Montag weiter mitteilte, versuchte die Seniorin am Sonntagnachmittag, am Strand der Talsperre Pöhl rückwärts aus einer Parklücke zu fahren. Der Wagen stieß dabei gegen einen anderen geparkten Wagen. Als sie dann wieder vorwärts fuhr, kollidierte sie laut Polizei mit fünf weiteren Autos.