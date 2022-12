In Plauen im Vogtlandkreis haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag zwei Fahrkartenautomaten gesprengt. Dabei sei ein Schaden von insgesamt 100.000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der Sachschaden liegt bei 40.000 Euro, die mutmaßlichen Täter erbeuteten ersten Schätzungen zufolge ungefähr 60.000 Euro. Die Sprengungen ereigneten sich an der Straßenbahn-Endhaltestelle Neundorf und an der Haltestelle Waldfrieden. Die Polizei geht von einen Zusammenhang der beiden Taten aus.