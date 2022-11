Ein Radfahrer ist von einer Autofahrerin in Plauen (Vogtlandkreis) angefahren und dabei schwer verletzt worden. Am Montagnachmittag bog die 83 Jahre alte Autofahrerin im Stadtteil Neundorfer Vorstadt nach rechts ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 51-jährige Radfahrer kam ihr auf einem Radweg entgegen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.