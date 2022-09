Ein Fußgänger ist in Plauen (Vogtlandkreis) von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der 62-Jährige habe am Montagvormittag eine Straße überquert und dabei die von rechts kommende Straßenbahn nicht bemerkt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 34-jährige Fahrer habe noch eine Notbremsung eingeleitet, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindert. Er sei wegen eines Schocks behandelt worden.