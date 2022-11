Die Autobahnpolizei hat auf der A72 im Vogtlandkreis einen Laster gestoppt, der mit beschädigter Bremse viel zu schnell unterwegs war. Die Beamten kontrollierten das reparaturbedürftige Fahrzeug am Samstag an der Anschlussstelle Pirk, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Lastwagen sei zuvor aufgefallen, weil er mit 119 Kilometern pro Stunde die Autobahn befuhr. Bei der Kontrolle wurde zudem die defekte Bremsanlage bemerkt. Der 49-Jährige durfte nicht weiterfahren und bekam eine Anzeige.