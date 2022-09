Ein 21 Jahre alter Mopedfahrer ist auf der B94 in Reichenbach (Vogtlandkreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 85 Jahre alte Fahrer des Wagens hatte dem 21-Jährigen am Sonntagmorgen die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß, der Mopedfahrer stürzte. Rettungskräfte brauchten den jungen Mann ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.