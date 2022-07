Beim Zusammenstoß mit einem Transporter ist in Treuen im Vogtland ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 74-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei in Zwickau am Freitag mitteilte. Ein 45-Jähriger war mit einem Transporter am Donnerstagnachmittag an einer Einmündung links in eine Straße eingebogen und dort mit dem Biker zusammengeprallt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.