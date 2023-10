Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in Plauen im Vogtland an den Tatort zurückgekehrt und dabei den Ermittlungsbeamten geradewegs in die Arme gelaufen. Er hat die Tat gestanden, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte.

Den Angaben zufolge waren die Beamten am Freitagnachmittag in der Reißiger Vorstadt damit beschäftigt, in zwei frisch aufgebrochenen Wohnungen eines Mehrfamilienhauses Spuren zu sichern, als der 41-Jährige plötzlich die Haustür auftrat. Bei ihm sei Einbruchswerkzeug gefunden worden, hieß es.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Verdächtige gewaltsam in die Wohnungen eingedrungen, weil die Mieter länger nicht anwesend gewesen waren, und hatte Buntmetall gestohlen. Dabei habe er jedoch einen Wasserrohrbruch verursacht. Ein Teil des Hauses sei dadurch überflutet worden, den dabei verursachten Schaden hat die Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zur Höhe des Schaden durch das gestohlene Buntmetall konnte sie noch keine Angaben machen. Warum der Mann an den Tatort zurückkehrte, war der Polizei zunächst nicht bekannt.