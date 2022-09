Im Grünbacher Ortsteil Muldenberg (Vogtlandkreis) hat eine Pilzsammlerin statt der erhofften Pilze eine Granate gefunden. Die 29-Jährige sei am Dienstagnachmittag in einem örtlichen Waldstück unterwegs gewesen, als sie den gefährlichen Fund machte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Stelle wurde von der Polizei abgesperrt und der alarmierte Kampfmittelbeseitigungsdienst stellte wenig später fest, dass der Sprengkörper tatsächlich scharf war. Die circa 25 Zentimeter lange und 10 Zentimeter dicke Granate wurde von den Munitionsexperten fachgerecht abtransportiert.