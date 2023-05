Ein Autofahrer hat in Klingenthal im Vogtlandkreis die Vorfahrt missachtet und dabei einen Leichtkraftradfahrer schwer verletzt. Der 75-jährige Autofahrer war auf die S304 in den fließenden Verkehr eingefahren und hatte dabei den 16-jährigen Leichtkraftradfahrer übersehen, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 16-Jährige wurde am Freitagmittag in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.