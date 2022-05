Ein Autofahrer ist in Auerbach im Vogtlandkreis frontal mit einem Baum kollidiert. Der 59-Jährige wurde bei dem Unfall am Freitagnachmittag verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, wurde aber kurze Zeit später wieder entlassen. Zuvor war er durch eine Rechtskurve gefahren. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dabei entstand ein Schaden von 20.000 Euro.