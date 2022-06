Bei der Ausfahrt aus seinem Grundstück ist in Auerbach im Vogtland ein 40-Jähriger aus Unachtsamkeit gegen ein vorbeifahrendes Auto auf der Straße gekracht. Die 41-jährige Fahrerin des anderen Wagens wurde schwer verletzt von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Zwickau am Montag mitteilte. Der Mann habe den Wagen der Frau bei dem Unfall am Sonntag schlicht übersehen, hieß es. Der Sachschaden wurde auf 50.000 Euro beziffert.