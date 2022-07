Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 94 in Lengenfeld (Vogtlandkreis) sind am Freitag zwei junge Autofahrer verletzt worden, eine 24-Jährige dabei schwer. Der 23-jährige Fahrer des anderen Autos zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Er habe mit seinem Wagen von der Bundesstraße auf die Autobahn 72 in Fahrtrichtung Zwickau abbiegen wollen und dabei das Auto der entgegenkommenden 24-Jährigen nicht beachtet. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.