Bei einm Zusammenstoß von zwei Autos in Plauen sind drei Menschen schwer verletzt worden, darunter ein zweijähriger Junge. Wie die Polizei mitteilte, war ein 77 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagvormittag in einer Rechtskurve der Hauptstraße in den Gegenverkehr geraten. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 24-Jährigen, die dem Mann mit ihrem zweijährigen Kind auf dem Beifahrersitz entgegenkam. Durch den Aufprall wurde der Wagen der Frau gegen die Leitplanke gedrückt. Die 24-Jährige, ihr Kind und der 77-Jährige wurden schwer verletzt. Laut Polizei am Freitagmorgen wurden sie in ein Krankenhaus gebracht.