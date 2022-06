Bei einem Streit auf einem Volksfest in Annaberg-Buchholz ist in der Nacht zum Sonntag ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei größere Gruppen von Personen auf der Annaberger Kät aneinandergeraten. Die Security habe deswegen die Polizei gerufen. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den 22-Jährigen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Einige der mutmaßlich Beteiligten konnten später im Stadtgebiet gestellt werden. Warum die Gruppierungen in Streit gerieten, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.