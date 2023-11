Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben ihre dritte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Der Aufsteiger verlor am Samstag sein Gastspiel bei den Helios Grizzlys Giesen in Hildesheim mit 1:3 (9:25, 16:25, 28:26, 22:25). Ilyia Goldrin verwandelte nach 109 Minuten den ersten Matchball für die Gastgeber, die durch diesen Erfolg ihren Platz in der Spitzengruppe festigten. Die Bitterfelder liegen mit drei Siegen und drei Niederlagen im Mittelfeld der Tabelle.